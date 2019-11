Milan, Pioli: "Lazio squadra forte, ma non è giusto aver riposato un giorno in meno"

Milan - Lazio termina 1 a 2 in favore dei biancocelesti, in seguito a una partita a ritmi elevati. Ai microfoni di Sky ha parlato il mister rossonero Pioli: "Noi abbiamo fatto un’ottima prestazione, abbiamo cercato di rispondere colpo su colpo contro un avversario forte che ha grande qualità e velocità. Ci siamo presi dei rischi, ma abbiamo anche creato dei pericoli alla Lazio. Non ci siamo arresi, abbiamo giocato e lottato. Ovviamente degli errori ci sono stati, soprattutto sul secondo gol. Sul lancio lungo eravamo tre contro due, non dovevamo prendere gol. Stasera abbiamo lottato contro un avversario molto forte creando quanto loro. Loro hanno attaccanti in grado di fare grandissime giocati e dovevamo essere più attenti".

Pioli ha parlato poi in conferenza stampa: "Abbiamo retto fino al loro gol, all'84', E' un peccato per come abbiamo subito il gol: era un momento della partita in cui eravamo piazzati bene ma non abbiamo difeso come dovevamo. Ci può stare, non voglio attaccarmi a nulla ma aver un giorno in meno di riposo rispetto alla Lazio non mi sembra giusto. Chi fa il calendario dovrebbe rispettare di più il Milan. Credo che la squadra abbia giocato con lo spirito giusto, però qualcuno deve fare qualcosina in più. C'era bisogna di nuove energie, con l'entrata di Leao pensavo di mettere in difficoltà la Lazio. E' un peccato perché siamo stati in partita fino alla fine. La strada però è quella giusta, ci stiamo avvicinando e dobbiamo fare tutti qualcosa in più. Bennacer e Krunic hanno fatto una buona partita, in generale però dobbiamo essere più lucidi e questa è la differenza che dobbiamo ricercare: serve più lucidità, potevamo fare qualcosa in più per non far segnare la Lazio. Gli avversari sono stati bravi: sono giocatori molto tecnici. Dai miei giocatori mi aspetto sempre tantissimo, non ho detto nulla a loro ma credo che loro sappiano quando bisogna migliorare. Da Leao mi aspetto di più, perché ha le qualità per rompere le partite e sono convinto che farà di più. E' stata una bella partita, anche se quando si perde non è mai bello: abbiamo visto due squadre che hanno cercato a vincerla. Quello che ci ha penalizzato è stata la situazione del secondo gol, dobbiamo essere più attenti. E proprio perché la Lazio è una squadra molto forte, allora anche noi stiamo sulla strada giusta, vista la partita".