Milan, Pioli sulla Lazio: "Ha avuto un calendario tosto, lotterà per la Champions"

MILANO - Tre punti in tasca e soddisfazione piena, Stefano Pioli. Ha predicato calma in conferenza stampa, dopo la batosta contro l'Inter la sua squadra è ripartita e ora guarda tutti dall'alto: "Il calcio è incredibile, ti dà delle emozioni forti e in poco tempo può far cambiare la direzione in positivo o negativo. Dopo il derby non abbiamo pensato che fosse già tutto finito, ma che fosse una buona lezione. Sono soddisfatto, nel primo tempo non abbiamo dato ritmo e precisione alla nostra partita. Ora penso già alla prossima di Champions. Loftus-Cheek? Vediamo gli esami, l'ho messo su Luis Alberto per limitarlo, poi è stato costretto a uscire". Il tecnico ha esaltato l'atmosfera a San Siro: "Il pubbico è fantastico, ci aiuta a livello emotivo e mentale. Vedere i giocatori scendere in campo così felici davanti al proprio pubblico mi fa stare bene. La vittoria del mercato? È quella del club, della programmazione e della visione. Complimenti per quello che è stato fatto e per quello che faranno". Un giudizio sulla Lazio affrontata: "Non mi ha deluso, ha un modo di giocare che gli permette di avere qualità offensiva e organizzazione. Capita a tante squadre di ottenere un grande risultato, non so da quanti anni non arrivasse seconda, non è facile confermarsi. Non è mai semplice per nessuno. Ha avuto un calendario difficile, sono sicuro che comunque lotterà per i primi 4 posti".