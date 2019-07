Milan, Reina avvisa le rivali: "Vogliamo un posto in Champions"

"Dobbiamo avere la fame giusta per crescere e per lottare per i nostri obiettivi. Dobbiamo puntare a migliorarci sempre". A parlare così è Pepe Reina. Il portiere spagnolo si è raccontato ai microfoni di Milan Tv per parlare del ritiro del club rossonero sotto la guida di Marco Giampaolo. L'iberico è certo che la sua squadra farà bene e ha ben chiaro quale sarà l'obiettivo della prossima stagione: "Dobbiamo migliorarci e riprovare ad andare in Champions League. Bisogna crescere, avere fame e crescere come gruppo, individui e società". Il campionato inizierà tra poco più di un mese, ma la lotta per un posto Champions, almeno a parole, è già iniziata.