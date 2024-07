Milan, tegola Florenzi: il comunicato del club sulle sue condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

Brutte notizie per il Milan e Fonseca. È arrivato il verdetto sulle condizioni di Alessandro Florenzi. Il terzino si è infortunato in amichevole contro il Manchester City dopo un contrasto con Haaland che lo ha costretto a abbandonare il terreno di gioco dopo appena 37'. Nell'ultima ora, il club rossonero ha diramato un comunicato con l'esito degli esami clinici a cui è stato sottoposto: "Alessandro Florenzi è stato oggi sottoposto a risonanza e valutazione specialistica che hanno evidenziato un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Nei prossimi giorni il giocatore tornerà in Italia per effettuare l’operazione”.

