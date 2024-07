Manchester City-Milan, Florenzi ko: lascia il campo con le mani fra i capelli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca poco all’inizio del campionato e l’infortunio di Florenzi è una notizia che il Milan e Fonseca non avrebbero mai voluto ricevere. Il terzino, impiegato nell’amichevole col Manchester City, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 37’ del primo tempo per un problema al ginocchio in seguito a un contrasto con Haaland. Lo staff medico ha provveduto subito applicando del ghiaccio, ma il gesto del rossonero fatto uscendo dal campo non lascia pensare positivo. Si è messo le mani nei capelli, inizialmente è stato richiesto l’intervento della barella ma poi è riuscito, seppur zoppicando, a uscire con l’aiuto dello staff. Nelle prossime ore svolgerà degli accertamenti che sapranno dare un quadro più preciso delle sue condizioni.

