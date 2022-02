Milan, tifosi contro Romagnoli e Kessiè: "Cordiali saluti agli insoddisfatti"

Aria tesa in casa Milan, non certo per le ottime prestazioni della squadra di Pioli ma a causa di alcuni rinnovi che la società si trascina da tempo e per i quali le firme sembrano non arrivare. Nello specifico si parla di Alessio Romagnoli e Franck Kessiè, entrambi a scadenza e con la possibilità di lasciare il Milan alla fine della stagione a parametro zero. Sul difensore c'è un interesse della Lazio, mentre l'ivoriano è finito nel mirino della Juventus e del Liverpool.

Entrambi nella gara giocata dai rossoneri contro la Sampdoria sono stati fischiati e i supporter rossoneri hanno esposto uno striscione proprio nei loro confronti: "Chi ama il Milan lo dimostra coi fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti".