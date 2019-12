Mimmo Caso: “La squadra che allenerei più volentieri? Dico la Lazio...”

Dopo la straordinaria vittoria ottenuta dalla Lazio sul campo del Cagliari, tanti addetti ai lavori si sono complimentati con l’armata di Simone Inzaghi e con l’allenatore stesso. Mimmo Caso, a più riprese sulla panchina biancoceleste, ha menzionato la panchina della compagine capitolina come quella su cui vorrebbe più volentieri sedersi. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il mister si è espresso sull’argomento in questi termini: “La squadra che allenerei? In questo momento la Lazio, ma mi stuzzicherebbe la Juventus con il tridente. Inzaghi ha capito che il calcio si fa con chi sa fare il calcio, con chi ha talento. Stesso discorso per Sarri. I risultati ora si vedono ed è un bel piacere vedere squadre che giocano un bel calcio di livello e tecnico. Luis Alberto? Sta facendo cose straordinarie, è un giocatore di un talento immenso. Potrebbe infischiarsene della fase difensiva, e invece fa anche quella”.

