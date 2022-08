Minala, l'ex Lazio risponde ai tifosi: "Per 7 anni è stata casa mia. Klose il migliore"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Ricordate Joseph Minala? L'ex Lazio, in biancoceleste dalla stagione 2013-2014 all'ottobre del 2021 (con vari prestiti negli anni tra Bari, Latina, Salernitana e Qingdao Zuqiu Julebu) è ora un giocatore della Lucchese. Il centrocampista ha risposto sul proprio profilo Instagram a dei tifosi che gli hanno posto domande sulla sua carriera, molte di queste dedicate alla sua esperienza nella Capitale: "Sarò sempre legato alla Lazio, per 7anni è stata casa mia", "Mi sono trovato bene, come in tutte le squadre per cui ho giocato" sono state le prime risposte. Poi ancora il calciatore migliore con cui ha giocato, "Miroslav Klose" e il momento più bello della sua carriera "L'esordio in Serie A". L'ultima una "punzecchiatura" sulle opportunità non dategli dalla Lazio a cui il ventiseienne ha risposto con un secco "C'est la vie".