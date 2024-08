MIXED ZONE - Lazio, Provedel: "Nulla di dovuto, giocare qui è una fortuna. Dobbiamo..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Udinese - Lazio, Ivan Provedel ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti in zona mista. Queste le sue dichiarazioni: "Il primo gol è nato da una rimessa laterale. Io non ho visto il guardalinee che ha alzato la bandierina, questa cosa ha sorpreso la nostra difesa. Ma nessun alibi, non possiamo permettere all'Udinese di giocare in modo così semplice e di segnare. Non voglio fare paragoni con l'anno scorso, porterebbe un'energia negativa. Non siamo stati impeccabili all'inizio contro il Venezia, poi il secondo tempo siamo andati meglio. Oggi non siamo partiti con l'approccio ideale. Nel secondo tempo eravamo troppo aperti, dovevamo cercare di chiudere l'azione, loro sono stati bravi".

"I ragazzi nuovi sono molto giovani e di prospettiva. Sono arrivati in un contesto importante e si stanno inserendo, anche se devono ancora farlo completamente. Noi che ci siamo da più tempo dobbiamo aiutarli a farlo nel modo più veloce possibile così da fargli esprimere al meglio le loro qualità. Credo che ci debba essere grande umiltà nel seguire quello che dice l'allenatore. Dobbiamo sapere tutti che giocare nella Lazio è una fortuna e va dimostrato ogni giorno e ogni domenica. Solo così si affrontano le gare al meglio, non c'è niente di dovuto".

