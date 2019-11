Moda / Primark apre a Roma: info e tempi. Aperte 250 posizioni lavorative

La notizia è diventata virale in poche ore. L'ufficialità, data dalla stessa azienda, ha fatto felici migliaia di clienti. Primark Italia apre anche a Roma e lo farà in zona Laurentina, nel centro commerciale che sta sorgendo. Una notizia che, dilagando grazie al passaparola, porta con se anche una ventata di posti di lavoro nella capitale. 250 le posizioni aperte, alle quali è possibile accedere dalla sezione "Lavora con noi" direttamente sul sito di Primark Italia. La raccolta dei curriculum è prevista fino a gennaio, dunque l'apertura è programmata per i primi mesi del 2020. Dopo Milano e Firenze, anche Roma ha il suo Primark.