Mondiale femminile, l'Italia si sbarazza della Cina e vola ai quarti

L'Italia femminile prosegue il suo cammino al Mondiale. Cina battuta per 2-0 e qualificazione ai quarti, dove le azzurre sfideranno la vincente di Olanda - Giappone in programma stasera alle 21. Vantaggio al 15' del primo tempo grazie al fiuto del gol di Giacinti, abile a ribadire in rete una respinta di Shimeng Pen. A inizio ripresa il raddoppio con un bolide rasoterra da fuori di Galli. Ci pensano le ragazze del ct Bertolini a riscattare l'eliminazione dell'Under 21 dall'Europeo di categoria.

