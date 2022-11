Mondiale | Figuraccia Qatar: è la prima nazionale a…

TUTTOmercatoWEB.com

Inizia come peggio non poteva il Mondiale del Qatar che, nella prima giornata della competizione, perde 2-0 contro l'Ecuador. Prestazione disastrosa degli asiatici che non si rendono mai pericolosi e subiscono per novanta minuti il ritmo tambureggiante dei sudamericani. Una figuraccia rinforzata da un dato: la nazionale di casa, infatti, diventa la prima squadra ospitante a perdere la partita inaugurale di un Mondiale. Nelle 22 precedenti edizioni nessuna squadra di casa aveva mai perso la prima: 16 vittorie e 6 pareggi.