Mondiale per Club, oggi i sorteggi: Inzaghi potrebbe incontrare Felipe Anderson

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Fifa Giovanni Infantino lo ha definito come "il miglior evento di sempre" e ora il Mondiale per Club inizia ad entrare del vivo con il sorteggio dei gironi. La cerimonia andrà in scena a Miami alle 19 (ore italiane) e sarà trasmessa in diretta su Dazn e Fifa+, conosceremo gli 8 raggruppamenti composti da 4 squadre ciascuno. Le gare della competizione saranno in totale 63, piazzate dal 15 giugno al 13 luglio, al termine di una stagione già di per sè ricca di appuntamenti. Le due italiane impegnate nel Mondiale per Club sono Juventus e Inter, entrambe inserite in seconda fascia. I bianconeri, quindicesimi nel ranking, pescheranno dalla prima fascia una delle quattro con il punteggio più alto (City, Real, Bayern o Psg). L'inter di Simone Inzaghi invece si imbatterà in una tra Flamengo, River, Fluminense e Palmeiras e in questo ultimo caso il tecnico nerazzurro ritroverebbe Felipe Anderson.