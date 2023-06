Mondiale Under 20 | L'Italia scrive la storia: è in finale!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Italia Under 20 ha conquistato la prima storica finale di un Mondiale Under 20. Nel torneo, in corso di svolgimento in Argentina, i ragazzi di Nunziata hanno battuto 2-1 la Corea del Sud, finalista uscente, staccando il pass per la partita decisiva all'assegnazione del trofeo. Domenica a La Plata, alle ore 23 italiane, gli azzurri sfideranno i pari età dell'Uruguay, che hanno battuto 1-0 Israele in semifinale.

Casadei e Pafundi gol

Fin dalle prime battute della semifinale l'Italia ha in mano il pallino del gioco, con la Corea del Sud impegnata a chiudere tutti gli spazi e ripartire in contropiede. Il vantaggio arriva al 14' con il solito Casadei, al settimo gol del torneo di cui è capocannoniere davanti al brasiliano Marcos Leonardo (entrato nei radar della Lazio). Al 23' gli asiatici sfruttano una disattenzione di Zanotti che causa un rigore: dagli undici metri Lee Seung-won è freddo e batte Desplanches. I ragazzi di Nunziata ricominciano a giocare alla loro maniera, con Casadei e Baldanzi sugli scudi, ma la Corea riesce a reggere supper con qualche difficoltà. Nel finale decisivo l'ingresso di Pafundi proprio al posto di Baldanzi: all'86' il talentino dell'Udinese calcia una punizione perfetta dal limite dell'area e fissa il risultato sul 2-1. La prodezza vale la finale contro l'Uruguay, la prima della storia per l'Under 20.