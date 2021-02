Mondiali 2022, ecco quali sono le emittenti ancora in corsa per i diritti Tv

La partita per i diritti Tv riguardanti l'Italia dei Mondiali 2022, che si disputeranno in Qatar, è ancora lunga. Ieri è stato l'ultimo giorno per presentare le offerte secondo il bando FIFA e, per quanto riportato da Radiocor, non sono pervenute proposte da Sky e Mediaset. Continua il testa a testa invece tra Amazon Prime Video e la Rai. Il broadcaster di Cologno Monzese rimane interessato per le partite in chiaro, come accaduto nel 2018 per il Mondiale svoltosi in Russia.