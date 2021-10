Mondiali 2022, Italia tra le favorite secondo i bookmakers: le quote

Non è bastata la sconfitta in Nations League contro la Spagna a minare la fiducia nell'Italia di Roberto Mancini. Nonostante qualche critica ricevuta la Nazionale azzurra resta tra le favorite anche per la vittoria del prossimo Mondiale. Questo è quello che emerge guardando le quote di Stanleybet.it che danno il Brasile, quotato a 6,50, come il più probabile vincitore del torneo. Subito dopo troviamo la Francia a 7, l'Inghilterra a 8 e poi l'Italia a 9 insieme alla Spagna, seguite dall'Argentina a 11.