Mondiali 2022, oggi i sorteggi delle qualificazioni: Italia in prima fascia

Oggi alle ore 18:00 si svolgeranno a Zurigo i sorteggi delle qualificazioni europee ai Mondiali del 2022. Le prime 10 squadre del Ranking Fifa saranno teste di serie, dunque l'Italia, che occupa proprio la decima posizione, è tra le nazionali della prima fascia. Le squadre saranno suddivise in 10 gironi da cinque o da sei. Le quattro squadre che hanno raggiunto la fase finale di UEFA Nations League 2021, ovvero Belgio, Francia, Italia e Spagna, saranno assegnate ai gironi più piccoli. Le 10 vincitrici dei gironi si qualificheranno per la Coppa del Mondo. Di seguito tutte le nazionali divise per fascia di appartenenza.

Prima fascia: Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda

Seconda fascia: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania

Terza fascia: Russia, Ungheria, Repubblica d'Irlanda, Repubblica Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia

Quarta fascia: Bosnia-Erzegovina, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia, Lussemburgo

Quinta fascia: Armenia, Cipro, Isole Faroe, Azerbaijan, Estonia, Kosovo, Kazakistan, Lituania, Lettonia, Andorra

Sesta fascia: Malta, Moldavia, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino