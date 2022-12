Mondiali Argentina | Scaloni: "Il calcio non è solo uno sport per noi. Le finali..."

TUTTOmercatoWEB.com

Poco più di 24 ore e poi sarà finale. Argentina e Francia sono pronte a sfidarsi in quella che sarà una vera e propria battaglia per la Coppa del Mondo. Il ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni ha presentato la gara in conferenza stampa: "L'emozione fa parte della nostra cultura, di tutto ciò che si vive in Argentina, di chi ci circonda, di come la gente la vive. Abbiamo i migliori tifosi del mondo, avevano bisogno di gioia e questa arriva da noi. Il calcio è uno sport e in Argentina, anche se è difficile da capire, è più di uno sport. L'emozione più grande è vedere i tifosi, la gente per strada, cose che commuovono le persone. In linea di principio c'è una frase fatta che le finali si vincono e non si giocano, e in parte è giusto ma le finali vanno giocate come noi abbiamo giocato le ultime partite, analizzando le difficoltà dell'avversario e dove possiamo essere pericolosi. Emotivamente c'è poco da dire, ma la partita va analizzata".