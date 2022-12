Mondiali, Materazzi sul Marocco: "Mi ricorda la mia Italia del 2006"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Marocco atteso da un'impresa titanica, ovvero battere la Francia per raggiungere l'Argentina nella finale dei Mondiali 2022 in Qatar. Un obiettivo raggiungibile solo confermando la grande solidità difensiva mostrata nelle precedenti partite. Questa caratteristica rende la Nazionale di Regragui simile ad una formazione del passato, come sottolinea Marco Materazzi in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il rendimento difensivo assomiglia a quello dell'Italia del 2006. Anche noi subimmo venimmo perforati solo da un autogol, di Zaccardo contro gli USA. Ogni partita che passa senza gol al passivo, ti senti sempre più forte e diventa quasi una sfida a non subirne".