Mondiali ogni due anni? Le leghe europee rifiutano: "Alimenterebbe concetti Superlega"

Se ne sta parlando da un po', ma l'ipotesi di svolgere i Mondiali per le Nazionali ogni due anni potrebbe definitivamente tramontare. A confermarlo sono le parole di Jacco Swart, presidente del Comitato sulle Strategie delle Leghe Europee, il quale si è detto in disaccordo con questa eventualità mossa esclusivamente da interessi economici: “Per noi l’organizzazione Mondiale biennale del calcio alimenta solo concetti della Superlega. Dove i grandi club si chiuderanno intorno a loro stessi, la Superlega non è un qualcosa sul tavolo di domani, ma è un trend di cui dobbiamo essere consapevoli. Può effettivamente avvenire sotto altre forme, dobbiamo avere un calcio che si basi su meriti sportivi" ha detto Swart in conferenza stampa, aggiungendo "Tutte le proposte sono state rifiutate, riteniamo che la FIFA abbia proposto un cambiamento di calendario senza prendere in considerazione il calcio delle squadre di club. Con un cambiamento che può avere ripercussioni a livello sportivo, finanziario, a danno delle competizioni domestiche per i club, per i calciatori e per tutti i tifosi”.