Mondiali Olanda | Van Gaal risponde a Di Maria: "Con Depay ci baciamo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Secondo e ultimo giorno di riposo prima dell'inizio dei quarti di finale al Mondiale di Qatar 2022. Venerdì pomeriggio in campo Croazia e Brasile, mentre in serata sarà l'ora di Olanda e Argentina. Qualche schermaglia tra queste due squadre, semifinaliste a Brasile 2014, è già partita: Angel Di Maria ha bollato il ct oranje Louis van Gaal come il peggior allenatore mai avuto in carriera. I due hanno condiviso al Manchester United la stagione 2014-15, dopo la quale l'attuale esterno della Juventus si trasferì al PSG. Pronta la risposta del tecnico olandese: "Per me Angel è un ottimo calciatore, che quando giocava a Manchester ha avuto molti problemi nella vita privata. E ciò ha influenzato la sua forma. Mi definisce peggiore allenatore? Devo dire che è uno dei pochi giocatori che me l'abbia detto. Un allenatore a volte deve prendere decisioni che non piacciono e anche Memphis (Depay) a Manchester ha giocato poco. Ora ci baciamo sulla bocca". Risposta diretta, con un velo d'ironia: classico stile van Gaal.