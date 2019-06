Mondiali Qatar, arrestato Platini: nel mirino l'assegnazione al paese arabo

Michel Platini è stato arrestato. La notizia bomba arriva dai media francesi, secondo i quali l'ex Juventus si troverebbe in stato di fermo nella caserma di Nanterre, in Francia. L'accusa è sempre quella che ne ha causato le dimissioni da presidente dell'Uefa: corruzione. Platini è stato preso in custodia questa mattina perché parte delle indagini in merito all''assegnazione della Coppa del Mondo in Qatar per il 2022. Sull'attribuzione al paese arabo della prossima edizione dei Mondiali, infatti, ci sono diverse cose che non tornano. Questo è quello che scrive France Football: "Si discute dell’acquisto del Paris Saint-Germain da parte del Qatar (divenuto realtà nel giugno 2011), dell’aumento dei qatarioti nella partecipazione azionaria del gruppo Lagardère, della creazione del canale BeInSports che toglierà in effetti parte dei diritti del calcio a Canal Plus, in cambio di una promessa: che Platini non dia il suo voto agli Stati Uniti, come aveva promesso, ma al Qatar"

LAZIO, RADU NON VA AD AURONZO?

LAZIO, PERUZZI RESTA

TORNA ALLA HOMEPAGE