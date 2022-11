Mondiali Qatar | Svista in Francia - Australia. 12 in campo e l'arbitro...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Quello che è accaduto ieri in Francia - Australia ha del clamoroso. Allo stadio Al Janoub si è verificata un'evidente svista arbitrale, e come riporta il Corriere dello Sport, al minuto 73', col punteggio già sul 4-1 gli ospiti fanno due sostituzioni togliendo Goodwin e McGree per Kuol e Mabil. Attenzione perché, nell'occasione, Goodwin non si è accorto di essere il giocatore designato per uscire. Il risultato? I due compagni entrano comunque in campo ma l'arbitro fa ripartire il gioco con l'Australia che gioca alcuni secondi in 12. Solo qualche attimo dopo, l'assistente ha notato l'errore e per poi farlo presente al fischietto Victor Gomes che ha poi fatto uscire dal campo l'attaccante dell'Adelaide Utd.