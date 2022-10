Mondiali, scatta l'allarme per l'influenza dei cammelli: ecco cos'è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

Scattato il countdown per i Mondali di Qatar 2022. Nelle ultime ore, è arrivato un divieto che ha fatto molto rumore tra i tifosi, ovvero, quello che stabilisce di tenersi il più lontano possibile dai cammelli. Il motivo ricorre ad una certa preoccupazione per l’influenza dei cammelli, chiamata 'MERS-CoV'. Come riporta sportface.it, questa infezione si sarebbe diffusa dai pipistrelli ai cammelli in Arabia Saudita e potrebbe essere trasmissibile anche agli esseri umani. Al momento, nessun vaccino è stato sperimentato, per questo motivo, viene considerata più pericolosa del Covid-19.

A tal proposito, il professore della University of East Anglia, Paul Hunter, ha voluto spiegare la situazione: “Tutti i sostenitori dovrebbero stare lontani dai cammelli quando arriveranno in Qatar. Sento di dare questo consiglio per ridurre al minimo il rischio di contrarre il virus, che è molto più pericoloso del Covid-19 ed ha un tasso di mortalità molto alto. Inoltre non esiste attualmente un vaccino efficace”.