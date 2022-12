Mondiali Uruguay | Il Ghana si vendica di Suarez: dalla parata alle lacrime

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

C'è un minuto amaro nella storia del Ghana: il 120' dell'ottavo di finale del Mondiale 2010. In quell'occasione, nel primo torneo organizzato in Africa, Muntari e compagni hanno la palla per raggiungere un traguardo storico per un intero continente, approdare in semifinale: allo scadere dei supplementari dell'ottavo contro l'Uruguay Luis Suarez ha colpito il pallone con le mani sulla linea di porta, a portiere battuto, beccando il rosso e concedendo così un tiro dal dischetto agli avversari. Asamoah Gyan però viene ipnotizzato da Fernando Muslera (allora alla Lazio) che poi ripete due volte la prodezza ai rigori, sbarrando la strada del Ghana. A distanza di 12 anni gli africani si sono presi la loro vendetta: l'Uruguay li ha battuti 2-0 nella terza partita del girone a Qatar 2022, ma la resistenza nel finale al terzo gol ha costretto i sudamericani all'eliminazione. In panchina Luis Suarez è scoppiato in un pianto a dirotto, disperato per aver perso l'ultima occasione di lasciare il segno in un Mondiale. Ironia della sorte, a passare il turno è la Corea del Sud, squadra battuta dall'Uruguay nel 2010 agli ottavi, turno precedente rispetto alla partita contro il Ghana.