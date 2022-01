Monopoli, il presidente su Rossi: "Ha fame e vuole rilanciarsi"

E' ufficiale: Alessandro Rossi passa in prestito al Monopoli. L'ex attaccante del vivaio della Lazio andrà a giocarsi le sue carte in Serie C. Alessandro Laricchia, presidente del club pugliese, ha commentato il suo arrivo in un'intervista. Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Rossi è affamato, vuole rilanciarsi e spero ci riesca con il Monopoli. Stiamo cercando anche un vice-Guiebre, per il resto lavoreremo soprattutto in uscita, senza rivoluzionare l’organico, che va premiato per i risultati ottenuti finora".