Monte Mario, comincia con un punto l'avventura di Oddi: capolista fermata

E' cominciata con un punto l'avventura di Giancarlo Oddi sulla panchina del Monte Mario. L'ex difensore della Lazio ha accettato l'offerta del club di Promozione e, all'esordio, ferma la capolista Fiumicino. Oddi già in passato aveva allenato tra i Dilettanti (Fonte Nuova e Montecelio in Eccellenza), e oggi ha deciso di ripartire dal Monte Mario. "Un orgoglio e un privilegio per la nostra società annunciare l'arrivo del mister per la prima squadra, una scelta di straordinaria qualità e che dimostra la volontà del Monte Mario di interpretare da protagonista l'ultima parte del campionato, con l'obiettivo di proseguire lo storico cammino in Coppa", questa è l'entusiasta presentazione del club.

