Montolivo: "La Lazio è tutto quello che oggi non è la Roma"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sette vittorie consecutive per la Lazio di mister Baroni a cui basta la bellissima rete di Zaccagni per conquistare tre punti pesantissimi contro il Monza di Nesta. Al termine della sfida anche l'ex calciatore Riccardo Montolivo ha voluto dire la sua sui biancocelesti di Baroni: "La Lazio non esce mai dalla partita, anche oggi quando il Monza l’ha messa in difficoltà ha saputo difendersi. Una quadra con equilibrio, tutto quello che non è oggi la Roma. Rovella? Protagonista in queste prime settimane. Sa fare un po’ tutto a centrocampo, è cresciuto molto con Guedouzi in mezzo. Convocazione meritata":