Monza, Galliani su Nesta: "Superfluo presentarlo, un giocatore che ha vinto tutto..."

In occasione della presentazione del nuovo centro sportivo intitolato a Berlusconi, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha presentato il nuovo allenatore Alessandro Nesta. Queste le sue parole: "L'allenatore sarà Alessandro Nesta. Presentarlo mi sembra superfluo. Un grande giocatore che ha vinto tutto. Un giocatore grandissimo che nel Milan di Berlusconi ha vinto 2 Champions, Supercoppe europee, Mondiali per club con gol, scudetti, Coppe Italia. Un allenatore cresciuto da Miami, poi al Frosinone e alla Reggiana. Noi lo consideriamo maturo. Qualcuno dice che non ha allenato in Serie A. Ricordo che Arrigo Sacchi non aveva mai allenato in A quando lo prese Silvio Berlusconi al Milan, così come Raffaele Palladino. Non c'è due senza tre quindi. Forza Monza sempre e per sempre".