Monza, piovono Daspo per i tifosi: provvedimenti per 50 ultras

© foto di www.imagephotoagency.it

Piovono sanzioni per i tifosi del Monza. Come riportato da ilcittadinomb.it 50 ultras biancorossi sono stati colpiti da Daspo, il provvedimento di esclusione dagli stadi. La sanzione risale agli scontri di domenica 21 gennaio 2024 (durante lo scorso campionato), ad opera della Questura di Firenze. In occasione del match tra Empoli vs Monza, due dei bus brianzoli diretti ad Empoli, hanno incrociato quelli della Spal, in transito per Perugia.

L'area di sosta “Bisenzio Ovest” sulla A1 nelle vicinanze di Firenze, è presto diventata teatro di sfogo ed urla, slogan, e per il lancio di qualche bottiglia e lattine raccattate qua e là. Il fatto non è passato inosservato al questore che, dopo 9 mesi, ha inflitto la dura sanzione a 50 ultras monzesi che non potranno andare allo stadio già a partire dal match contro la Lazio, domenica 10 novembre.