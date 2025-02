Monza, riecco Nesta: "Tornato perché credo nella salvezza". E su Keita...

TUTTOmercatoWEB.com

Alessandro Nesta è pronto a iniziare la sua seconda avventura sulla panchina del Monza. L'ex calciatore era stato esonerato a dicembre ma in questi mesi la cura Bocchetti non ha funzionato e quindi la società ha deciso di richiamarlo.

Alla vigilia della sfida contro il Lecce ecco le sue parole in conferenza stampa: "Ho avuto tre giorni a disposizione per poter lavorare, ho visto i nuovi e hanno portato entusiasmo. Chi è rimasto va tirato su di morale. La squadra viene da una partita pesante come quella persa a Roma contro la Lazio. Siamo una formazione da assemblare e motivare. Io sono stato mandato via per i risultati. Quello che mi era mancato non era la tattica, la mia mancanza è stata accendere la squadra".

SALVEZZA - "Io credo moltissimo nella possibilità di raggiungere la salvezza. Mi hanno chiamato che ero in Sudafrica. Sono tornato perché ci credo e perché sono andato via bene da questo club. L'esonero è stato dettato dalla classifica e non da altri motivi. Nella mia prima esperienza in Serie A ho fatto 10 punti in 17 partite, questa è la mia seconda chance. Non mi è stato dato nessun obbiettivo e se riusciamo a salvarci veramente facciamo una grande impresa".

KEITA - "Lui sa giocare a calcio, è fermo da tanto ma è forte. Lo convoco".