Morabito: "Lazio, in mezzo poca qualità nel turnover. Inzaghi? Lo vedrei bene alla Juve"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'agente e intermediario Vincenzo Morabito ha parlato del mercato della Lazio e dell'acquisto di Mateo Musacchio: "La Lazio ha una rosa completa, con l'infortunio a Ramos sono dovuti intervenire, e se Musacchio è recuperato fisicamente può essere un suo sostituto. Certo, secondo me le seconde linee del centrocampo non sono all'altezza dei titolari, ed è lo stesso problema degli ultimi anni quando devono fare turnover. Rinnovo Inzaghi? Simone è troppo legato, ormai sono più di vent'anni che è a Roma, ma è vero anche che ci vuole la giusta considerazione di Lotito, più sul mercato che per l'ingaggio: come allenatore può puntare in alto, io lo vedo molto bene sulla panchina della Juventus".

