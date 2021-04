Morte Astori, oggi il processo: chiesti un anno e sei mesi per il medico Galanti

Non si è ancora chiusa la vicenda legata alla morte di Davide Astori risalente al 4 marzo 2018. Oggi il pm Antonino Nastasi della procura fiorentina, al termine della sua requisitoria, ha chiesto un anno e sei mesi di reclusione per il medico Giorgio Galanti, accusato di omicidio colposo. Il professor Galanti, ex direttore di Medicina Sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, è accusato di aver rilasciato ad Astori due diversi certificati di idoneità sportiva, nel luglio 2016 e nel luglio 2017, nonostante fosse emersa un'aritmia cardiaca che avrebbe dovuto allarmare il medico. Secondo l’accusa, riporta sportface.it, il difensore della Fiorentina morì proprio per la mancata diagnosi di una cardiomiopatia aritmogena diventricolare.