Morte Maradona, il messaggio di Cristiano Ronaldo: "Un vuoto che non verrà mai colmato"

Da un campione all'altro. Cristiano Ronaldo saluta per l'ultima volta il suo amico Diego Armando Maradona che si è spento oggi all'età di 60 anni. Questo il messaggio del numero 7 portoghese sui suoi canali social: "Oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un eterno genio. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un'eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, asso. Non sarai mai dimenticato"