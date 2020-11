Morte Maradona, minuto di silenzio anche in Liga: Simeone non trattiene le lacrime - VIDEO

La morte di Diego Armando Maradona ha scosso tutto il mondo e in particolare i due popoli trainati dal leggendario numero 10: i napoletani e gli argentini. Uno di questi è Diego Simeone, ex centrocampista della Lazio e compagno del Pibe de Oro nell'Albiceleste. Il tecnico dell'Atletico Madrid era molto legato a Maradona e non è riuscito a trattenere le lacrime durante il minuto di silenzio prima della gara contro il Valencia. Simeone ha mostrato tutta la sua commozione e si è lasciato andare in un grande applauso per uno dei giocatori più forti della storia del calcio.

