Morte Maradona, Platini: "Sono triste, Diego ha segnato la mia vita"

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha lasciato tutti senza parole. Il suo ex rivale ai tempi del Napoli Michel Platini, ex numero 10 della Juventus, ha deciso di salutarlo per l'ultima volta ai microfoni della radio francese Rtl: "Avevo grande ammirazione per lui nonostante la rivalità. È il nostro passato che se ne va. Sono triste, e provo nostalgia per un'epoca molto bella non ci sono più Cruyff, Di Stefano, Puskas, giocatori che hanno segnato la mia giovinezza. Diego ha segnato la mia vita"