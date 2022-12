Morte Mihajlovic, Conceiçao: "Oggi va via un amico, un'ispirazione, un campione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sergio Conceiçao ha condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo ritrae insieme a Mihajlovic ed entrambi con la maglia della Lazio. Poi ha aggiunto un lungo messaggio rivolto all'ex compagno di squadra: "Sinisa, oggi è andato via un amico, un'ispirazione, un campione. Sarai ricordato per sempre per quello che hai fatto in campo, e anche per quello che eri fuori di esso. Sei stato una presenza importante al nostro arrivo a Roma, è stato fianco a fianco che abbiamo visto crescere le nostre famiglie, che siamo cresciuti come giocatori, uomini, padri di famiglia. Il calcio mi ha dato tutto quello che ho oggi. Momenti come questo ci ricordano quanto siano importanti le persone che incrociamo sul nostro cammino. I veri trofei che conservo della mia carriera come giocatore sono momenti come quelli che abbiamo vissuto insieme. Riposa in pace amico. Hai una famiglia in Portogallo che veglia sulla tua".

