Morte Mihajlovic, Pippo Inzaghi: "Maestro di calcio e di vita. Ora un vuoto immenso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non ha intenzione di arrestarsi la serie infinita di messaggi rivolti a Sinisa Mihajlovic. Famiglia, amici, compagni di squadra, amici "dati" dal calcio: tutti stanno dedicando un pensiero al "Guerriero". Tra questi, anche Pippo Inzaghi che, condivisa una foto che lo ritrae insieme a Sinisa, ha aggiunto: "Ciao Sinisa, è stato un privilegio conoscerti e apprezzare tutte le tue qualità, in campo e soprattutto fuori, come uomo. Sei stato un maestro di calcio e di vita. Lasci un vuoto immenso. Alla tua meravigliosa famiglia va tutto il mio affetto".

TORNA ALLA HOMEPAGE