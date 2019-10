Morte Paparelli, Morace e Orsi: "Prima era un calcio diverso, quel giorno è cambiato tutto"

Un anniversario tragico, che riporta alla mente una giornata drammatica. Si è tornati sulla vicenda della morte di Vincenzo Paparelli durante la trasmissione 'Sunday Morning' in onda su SkySport, con ospiti Fernando Orsi e Carolina Morace. Entrambi hanno ricordato quei momenti, a cominciare dall'ex portiere della Lazio: "Fino a quel momento si respirava un'aria abbastanza gioviale, le partite di calcio erano un rito, erano liberatorie. Dal momento che è stato ucciso Paparelli non è più stata la stessa cosa, anche l'amicizia tra le tifoserie è cambiata. Si è andati sempre peggiorando". Discorso più ampio di Morace, che riguarda principalmente l'educazione: "Quelli erano anni bui, gli anni di piombo. Per crescere si deve partire dalla scuola, decidere i programmi, decidere di fare educazione civica. Per chi ha vissuto all'estero, vedere come è l'Italia significa vedere che siamo rimasti al palo. Sono le scuole il posto in cui si deve intervenire".

