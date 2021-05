Mourinho, i bookmaker inglesi non cancellano il recente passato: in quota anche l’addio anticipato alla Roma

Josè Mourinho è tornato in Italia, paese in cui ha lasciato un grandissimo ricordo con il triplete vinto nel 2010 con l'Inter. Il tecnico portoghese siederà sulla panchina della Roma dalla prossima stagione e la tifoseria giallorossa è già in estasi e spera di cancellare subito le ultime stagioni deludenti. Dall'altro lato c’è chi non dimentica la storia recente dello Special One, fatta di rari successi e parecchie sconfitte. I bookmakers inglesi non cancellano gli ultimi anni da allenatore di Mou sulle panchine di Manchester United e Tottenham. I betting analyst di Stanleybet.it, infatti, quotano anche un eventuale insuccesso di Mourinho nella sua esperienza a tinte giallorosse: l’abbandono della panchina giallorossa da parte del portoghese entro la fine del 2021 si trova in quota a 25 mentre un addio a fine campionato vale 10 volte la posta.