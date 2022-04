Mourinho: "Voglio vincere perché la Roma e i tifosi non l'hanno mai fatto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore José Mourinho, il 29 marzo scorso ha avuto un dialogo con il cardinale portoghese José Tolentino de Mendonça, Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, ed è stato poi promosso e pubblicato dal quotidiano L'Osservatore Romano. Tra i tanti temi affrontati, in particolare Mourinho si è soffermato anche sul motivo per cui ama vincere con la sua Roma: «Percepisco la mia evoluzione come persona pensando al fatto che per molti anni ho voluto vincere per me stesso, mentre adesso sono in un momento in cui continuo a voler vincere con la stessa intensità di prima o addirittura maggiore, ma non più per me, ma per i giocatori che non hanno mai vinto, voglio aiutarli... Penso molto di più al tifoso comune che sorride perché la sua squadra ha vinto, alla sua settimana che sarà migliore perché la sua squadra ha vinto. Continuo a essere un “animale da competizione”, per così dire, continuo a voler vincere come o più di prima, ma prima mi concentravo su me stesso...».