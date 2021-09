MOVIOLA - Lazio - Cagliari, Ghersini rivedibile: ok gol di Joao Pedro

Un Lazio - Cagliari che Davide Ghersini, fischietto genovese al comando delle operazioni, non è mai riuscito a prendere in mano. La partita gli sfugge via fin dall'inizio, con valutazioni discutibili e gestione dei cartellini rivedibili. Non a caso, spesso, gli animi in campo si scaldano e fatica a riprenderne il controllo. Due gli ammoniti nel primo tempo, Caceres e Luiz Felipe, ma all'appello ne mancherebbero almeno un altro paio in maglia cagliaritana (Ceppitelli duro su Milinkovic al limite dell'area su tutti). Corretto il gol del pareggio di Joao Pedro, tenuto in gioco da Leiva al momento dell'assist di Marin. Secondo tempo di gestione migliore: corretta la doppia ammonizione, con conseguente espulsione per Zappa, per un duplice intervento ruvido, l'ultimo su un Zaccagni lanciato a rete.