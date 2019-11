MOVIOLA - Lazio - Cluj, partita tranquilla per Palabıyık: giusto annullare il gol dei romeni

Partita tranquilla per Palabıyık che però si fa trovare pronto nei pochi episodi di gara in cui è chiamato ad intervenire. La sfida è molto corretta in campo, tant'è che il primo cartellino viene estratto in pieno recupero nella prima frazione di gioco, per un fallo leggermente in ritrdo di Djokovic su Vavro. Sempre il difensore slovacco procura il secondo giallo nei confronti della squadra romena. Traorè, entrato da pochi minuti in campo, in uno stacco aereo gli fa sentire i tacchetti, Palabıyık è vicino e lo ammonisce. Giusto anche il giallo per simulazione nei confronti di Adekanye al 56esimo. L'ex Liverpool si presenta in area poi si lascia andare troppo facilmente. L'episodio più importante al 70esimo: Traorè mette dentro il gol del pareggio, la terna però segnala il fuorigioco annullando tutto. L'attaccante era infatti al di là della linea dei difensori, al momento della sponda di Boli.



ARBITRO: Ali Palabıyık (TUR)

ASSISTENTI: Serkan Olguncan (TUR) e Çem Satman (TUR)

IV UOMO: Mete Kalkavan (TUR)