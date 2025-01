MOVIOLA | Lazio - Real Sociedad, Visser non convince. Sull'espulsione...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tutto facile per la la Lazio che con un turno d'anticipo strappa il pass per gli ottavi di Europa League grazie al netto 3-1 sulla Real Sociedad. Direzione semplice ma non impeccabile per il belga Lawrence Visser, a tratti impreciso e poco uniforme nelle valutazioni in entrambe le frazioni di gioco. Decisioni che tuttavia non incidono ai fini del risultato. Puntuali e ineccepibili, invece, i due provvedimenti che hanno portato all'espulsione di Muñoz nel primo tempo. A seguire, gli episodi disciplinari più rilevanti del match.

PRIMO TEMPO

6’ - Regolare la dinamica dell’azione che ha portato al gol del vantaggio della Lazio: sul piazzato di Nuno Tavares tutti i giocatori biancocelesti sono tenuti in gioco dai difensori ospiti.

8’ - Eccessivo oltremodo Visser che ammonisce Rovella per aver interrotto la corsa di Sucic: fallo sacrosanto ma il provvedimento pare davvero spropositato. L'ex Monza, diffidato, non ci sarà nell'ultima trasferta in Portogallo.

12’ - Decisamente più netta l’ammonizione rifilata a Muñoz che in netto ritardo travolge Isaksen.

14’ - Salvataggio sulla linea sul colpo di testa di Castellanos che dà l’illusione della rete. Attimi di attesa poi la goal-line technology esprime il verdetto: ‘No goal’.

30’ - Ingenuità di Muñoz che, già ammonito, argina con le cattive maniere l’ennesimo guizzo di Isaksen. Secondo giallo da protocollo, Real in 10.

45’ - 3 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

53' - Ammonito Zaccagni per un intervento in scivolata nel tentativo di pressing. Il capitano biancoceleste era diffidato: anche lui salterà la prossima contro il Braga.

54' - Calcio di punizione concesso alla Real per un presunto fallo di mano di Isaksen sugli svilippi di un calcio d'angolo: dal replay si evince che il braccio del danese era davvero attaccato al corpo. Poco attento anche in questo caso Visser.

90' - Concessi 3 minuti di extra-time.