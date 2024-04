MOVIOLA - Lazio-Salernitana, buona la prima per Zufferli. E sul gol di Vecino...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Buona la prima di Luca Zufferli con la Lazio. Il fischietto di Udine gestisce e amministra una gara non difficile, dominata in lungo e in largo dai biancocelesti. Molto bravo il direttore di gara in particolare sul gol di Vecino. C'era un rigore evidente per la squadra di Tudor per fallo di mano di Gyomber, ma Zufferli concede intelligentemente il vantaggio perché il pallone era rimasto a disposizione del centrocampista uruguaiano. Di seguito tutti gli epidosi arbitrali del match.

PRIMO TEMPO

7' - Nulla da segnalare sul primo gol della Lazio. Felipe Anderson ruba palla regolarmente a Candreva e deposita in rete con il mancino dopo un bel dribbling.

14' - Molto bravo Zufferli in occasione del secondo gol. Evidente fallo di mano in area di Gyomber, l'arbitro sta per fischiare il penalty ma saggiamente concede il vantaggio. Vecino ne approfitta e raddoppia in mischia.

16' - Nulla da segnalare neanche sul gol di Tchaouna. Azione regolare dei campani conclusa dal colpo di testa del francese.

35' - Regolarissimo il tris della Lazio. Felipe Anderson parte perfettamente in gioco sull'assist di Luis Alberto.

37' - Netto il cartellino giallo per Coulibaly che interrompe fallosamente il contropiede guidato da Lazzari.

40' - Ci poteva stare l'ammonizione per Gyomber che stende Lazzari al limite dell'area. Zufferli lo grazia e si limita a fischiare la punizione.

SECONDO TEMPO

56' - Rischia l'ammonizione anche Tchaouna che va diritto su Lazzari e gli impedisce di involarsi sulla fascia. Zufferli lo rimprovera e basta.

68' - Scontro aereo testa a testa tra Castellanos e Pirola. L'attaccante argentino resta dolorante a terra, bravo Zufferli a fermare prontamente il gioco perché si tratta di un problema al volto per entrambi i calciatori coinvolti. Quello che non aveva fatto Di Bello durante Lazio-Milan.

87' - Tutto buono sul gol di Isaksen. Rovella recupera palla alto e l'esterno danese fa il resto trafiggendo Costil con un bel diagonale.