MOVIOLA - Lazio - Torino, bene Orsato: netto il rigore che chiude la partita

Si conclude con una vittoria il 35° incrocio tra la Lazio e Daniele Orsato, per un bilancio che si aggiorna a 13 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte. Primo tempo all'insegna della correttezza con pochi espisodi disciplinari. Decisamente più ricca di episodi la ripresa, nella quale il direttore di gara veneto non ha palesato defezioni. A seguire gli episodi salienti del match dal punto di vista arbitrale.

PRIMO TEMPO

21' - Tiro a giro di Luis Alberto "parato" da Nkoulou" all'altezza della mezzaluna dell'area di rigore: punizione netta e giallo inevitabile per il difensore granata. Ineccepibile la valutazione di Orsato.

28' - Contatto ruvido di Lukic su Cataldi sulla trequarti: attento in questo caso il direttore di gara nel segnalare l'irregolarità del centrocampista serbo. In caso contrario il Torino sarebbe partito in contropiede.

45' - Si chiude senza recupero la prima frazione.

SECONDO TEMPO

51' - Entrata in scivolata fuori tempo di Laxalt su Marusic a metà campo. Orsato la ravvede ma non estrae il giallo: poteva starci l'ammonizione.

53' - Non convalidato il gol di Caicedo che realizza a porta vuota su servizio di Immobile: il bomber biancoceleste infatti era in posizione irregolare.

54' - Atterrato in area Immobile: il rigore sembra netto ma il 17 della Lazio al momento del lancio è ancora in posizione di offside.

56' - Ammonito Acerbi per un intervento in netto ritardo su Belotti.

68' - Rigore nettissimo per la Lazio ed espulsione per Nkoulou: il difensore granata atterra Caicedo in area agganciandolo con entrambi i piedi e rimedia il secondo giallo di giornata.

90' - Anche nel secondo tempo non sono stati concessi minuti di extra time.