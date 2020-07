MOVIOLA - Lecce - Lazio, che confusione Maresca: tutto Var e scelte incoerenti

La partita di Fabio Maresca è contraddistinta da una confusione totale, si affida al Var perdendo ogni tipo di coerenza nelle decisioni. Ma andiamo per gradi: dopo due minuti si fa sfuggire il controllo di mano di Mancosu, nel tocco decisivo prima che il numero 8 leccese tirasse fuori il jolly per il vantaggio. Abisso dal Var lo richiama e lo grazia, prima volta. Ostenta di essere più furbo di Fabbri (due settimane fa con la Fiorentina) e ammonisce Caicedo per presunta simulazione, poi va in bambola quando spuntano le braccia nelle due aeree di rigore. Ritiene non punibile di rigore il tocco col gomito di Falco nella propria area, considerando prima il tocco sulla schiena, poi cambia completamente giudizio qualche minuto dopo ma nella parte opposta del campo. L'episodio con protagonista Patric è praticamente identico: con la carambola del pallone prima sulla gamba dello spagnolo e poi sul braccio (scomposto allo stesso modo di Falco). Nelle due occasioni il Var gli fa notare l'errore, ma in area leccese si dimostra convinto della decisione, in quella laziale lo va a rivedere dimenticando la dinamica precedente e confermando il rigore. Nel secondo tempo calano gli impegni per il fischietto napoletano, se non per espellere Patric (altra segnalazione del Var) per un morso a gioco fermo ai danni di Donati e - dulcis in fundo - per consultare il Var su un contatto tra Lucioni e Caicedo toglie anche l'ultimo angolo alla Lazio. Voto 5

Pubblicato 07/07/2020 ore 21:34