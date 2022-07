Muriqi, ecco l'arrivo in Belgio. Lui spiega: "Ciò che decide la Lazio è più importante..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Conclusa l'esperienza in prestito tra le fila del Maiorca, Vedat Muriqi sarebbe dovuto tornare alla Lazio, che detiene ancora il suo cartellino. Al contrario, si è aperta per l'attaccante kosovaro la possibilità di approdare tra le fila del Bruges. In questi minuti, è giunto nell'aeroporto della città belga per firmare il contratto che lo legherà alla nuova squadra. Intervenuto ai microfoni di A Spor, Muriqi ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Ho fatto una buona seconda parte di stagione al Maiorca. C'erano diverse offerte, ma abbiamo cercato il contratto più adatto. Ho altri 3 anni di contratto con la Lazio. Ciò che ha da dire la Lazio è più importante di ciò che ho da dire io". Poi ha proseguito: "È un onore essere il calciatore più costoso nella storia di un club. Sto scegliendo le parole perché non è ancora ufficiale". "Spero di fare un buon lavoro in questa nuova tappa della mia carriera, continuerò a combattere come faccio in ogni squadra in cui vado".

