Muriqi, l'allenatore del Maiorca: "É un valore aggiunto. Uno come lui..."

Arrivato dalla Lazio nell'ultimo giorno di calciomercato. Muriqi è un nuovo giocatore del Maiorca arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se con Sarri era totalmente fuori dal progetto, con la squadra spagnola l'attaccante kosovaro si è ritagliato dal giorno del suo approdo uno spazio importante. Due prestazioni pregevoli, quella in Copa del Rey contro il Rayo Vallecano e infine, quella decisiva contro il Cadice in Liga. Nella partita in campionato, Muriqi è stato il protagonista del rigore trasformato che ha consentito al Maiorca di vincere in rimonta per 2-1. Non solo punti, Muriqi ha già stabilito un record nella squadra spagnola. E' il primo kosovaro della storia a segnare in un match di Liga. Come riporta as.com, dopo la vittoria contro il Cadice, l'allenatore Luis García ha dichiarato che Muriqi "è un giocatore molto diverso da quello che avevamo, ci mancava un profilo del genere".

RIGORE - Non finisce qui perché l'autore del primo gol, Salva Sevilla, contro il Cadice, su rigore, ha regalato al suo nuovo compagno il tiro del secondo , essendo una specialità kosovara: "L'ho visto con fiducia e gli ho dato la possibilità tirare il rigore, questo lo aiuterà a prendere fiducia nelle prossime partite, sono dettagli importanti".