Muriqi piace ad un club di Premier League: Lazio spettatrice interessata

Il rendimento di Vedat Muriqi con la maglia del Maiorca non sta passando inosservato. Finora infatti ha realizzato 8 reti in 12 apparizioni in Liga. Il centravanti kosovaro sembra davvero essere rinato alle Baleari e sta già attirando l'interesse di vari club europei. Secondo il portale spagnolo "Futbol Total" l'Aston Villa di Unai Emery sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'ex attaccante della Lazio. Il club biancoceleste dal canto suo si augura che questa indiscrezione sia veritiera visto che nel caso incasserebbe il 45% della rivendita. La formazione maiorchina però fa leva sulla clausola di Muriqi, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro. Ancor meglio per le casse laziali visto anche l'ingente investimento fatto nel 2020 per prelevare il giocatore dal Fenerbahçe.